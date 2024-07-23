Госдума приняла закон о защите от изъятия единственного ипотечного жилья

Государственная Дума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о защите при банкротстве гражданина (в том числе военнослужащего) от изъятия в пользу кредиторов единственного жилья, взятого в ипотеку. Поправки внесены в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает ТАСС.

Новелла вводит возможность утверждения судом отдельного мирового соглашения или плана реструктуризации долгов за единственное ипотечное жилье ради его сохранения при процессе личного банкротства. Это позволит не продавать подобное жилье на торгах при сохранении ипотеки.

После утверждения мирового соглашения арбитражным судом на жилое помещение и земельный участок, на котором оно расположено, не будет обращаться взыскание в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. Требования кредитора, обеспеченные ипотекой, и ипотека не прекратятся.

Если на момент заключения соглашения должник допустил просрочку исполнения требований, обеспеченных ипотекой, то должно быть заключено отдельное мировое соглашение, предусматривающее порядок и условия устранения нарушения.

Впрочем, если имущества банкротящегося (без учета приобретенного в ипотеку жилья) не хватит для удовлетворения требований кредиторов первой и второй очереди, от него потребуется внести на специальный банковский счет необходимые средства, но не более чем 10% от стоимости жилого помещения, определенной на основании отчета оценщика. Только после этого суд сможет утвердить отдельное мировое соглашение.

Утверждение отдельного мирового соглашения арбитражным судом не станет основанием для прекращения производства по делу о личном банкротстве. Новый закон вступит в силу через 30 дней после дня официального опубликования.