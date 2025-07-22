Госдума приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, усиливающий контроль над распространением аудиовизуального контента. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вводит новые правила выдачи прокатных удостоверений и обязывает онлайн-сервисы не допускать распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание.

Согласно принятым поправкам, владельцы аудиовизуальных сервисов должны будут в течение суток по требованию Роскомнадзора удалить материалы, в отношении которых Министерство культуры России отказало в прокатном удостоверении, отозвало его или вынесло заключение о наличии запрещённого содержания.

Аналогичная обязанность будет распространяться и на владельцев страниц в социальных сетях с ежедневной аудиторией более 500 тысяч пользователей. Им также предстоит оперативно удалять подобные аудиовизуальные произведения в течение 24 часов после получения соответствующего уведомления.

Законом также расширяется перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Им станет наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Кроме того, Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее выданные прокатные удостоверения – в частности, в части ограничений на распространение фильмов среди детей и подростков определённого возраста.

Если закон будет окончательно принят, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.