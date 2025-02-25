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Происшествия 25 февраля 2025 14:20

Госдума приняла закон о возможности использования машин граждан при КТО

Государственная Дума утвердила во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий использование личного транспорта граждан для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующим нормам, в зоне проведения КТО допускается использование транспортных средств, принадлежащих организациям любой формы собственности и частным лицам. Это делается для транспортировки нуждающихся в неотложной медицинской помощи в больницы и для преследования лиц, подозреваемых в совершении теракта, в ситуациях, когда промедление может угрожать жизни людей.

Новые правила предусматривают использование транспорта граждан и организаций для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом.

#терроризм #Госдума #закон
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