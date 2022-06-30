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Ру Тат
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Официальная хроника
30 июня 2022  13:36

Госдума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за фейки и дискредитацию армии

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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о внесудебном закрытии СМИ за распространение фейков, передает «Интерфакс».

Генпрокуратура теперь сможет отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за распространение ложной информации, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям.

При первом нарушении генпрокурор будет вносить требование в Роскомнадзор о приостановке деятельности СМИ на срок не более трех месяцев, а в случае повторного нарушения – до шести месяцев.

Если в течение трех месяцев СМИ устранит нарушения, то оно сможет возобновить свою деятельность. Однако в случае неоднократной публикации фейков регистрация СМИ может быть признана недействительной.

Напомним, в марте Госдума приняла закон  об уголовном наказании за фейки о действиях российских Вооруженных сил. Заведомо ложные фейки караются штрафами от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо заключением в колонии на срок до трех лет. 

#закон #фейки #СМИ
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