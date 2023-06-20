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Политика 20 июня 2023 21:00

Госдума приняла закон о штрафах за использование зарубежных мессенджеров госслужащими

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На государственных служащих и финорганизации, использующие зарубежные мессенджеры для передачи данных российских граждан и финансовой информации, начнут налагать штрафы. Соответствующий законопроект в заключительном чтении приняла Государственная Дума, сообщает РИА Новости.

Под запрет попадает отправка данных в рамках выполнения госзаказа либо муниципального задания. На прочие коммуникации организаций и госслужащих в зарубежных мессенджерах закон не распространяется.

Согласно проекту, штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 до 700 тыс.

#Госдума #мессенджеры #штрафы
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