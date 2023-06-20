Госдума приняла закон о штрафах за использование зарубежных мессенджеров госслужащими

На государственных служащих и финорганизации, использующие зарубежные мессенджеры для передачи данных российских граждан и финансовой информации, начнут налагать штрафы. Соответствующий законопроект в заключительном чтении приняла Государственная Дума, сообщает РИА Новости.

Под запрет попадает отправка данных в рамках выполнения госзаказа либо муниципального задания. На прочие коммуникации организаций и госслужащих в зарубежных мессенджерах закон не распространяется.

Согласно проекту, штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 до 700 тыс.