Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

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Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о штрафах в размере до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент, приравняв их к символам воинской славы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

Теперь наказание, предусмотренное за осквернение символов воинской славы, распространяется и на случаи осквернения георгиевских лент. Речь может идти как об административной, так и об уголовной ответственности.

Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому — в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору либо в интернете, оно наказывается штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

При этом допускается использование георгиевской ленты, в том числе ее изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы, отмечается в документе.

После принятия закона георгиевскую ленту можно будет использовать только в целях, связанных с исторической памятью, а ее использование в иных целях будет пресекаться. На это обратил внимание секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, отмечает РИА Новости.