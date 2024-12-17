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СВО 17 декабря 2024 14:32

Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за участниками СВО на период службы

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Госдума одобрила законопроект, который гарантирует сохранение рабочих мест для участников спецоперации на весь период службы по контракту. Соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс РФ, сообщает ТАСС.

Согласно закону, при призыве работника на военную службу по мобилизации, направлении на службу в войска нацгвардии РФ по мобилизации или заключении контракта о прохождении военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии, действие трудового договора, заключенного между работником и работодателем, приостанавливается на период службы.

Правительство заявило, что закон обеспечит приостановку трудового договора на время военной службы, независимо от срока контракта. Кроме того, будут продлены гарантии для супругов тех, кто служит по контракту свыше года, при сокращении численности или штата работников, при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

#спецоперация
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