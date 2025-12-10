news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 декабря 2025 13:03

Госдума приняла закон о снижении до 14 лет возраста присяги гражданина

Читайте нас в
Телеграм

Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет, передает РИА Новости.

Законом предусматривается снижение до 14 лет возраста, с которого необходимо приносить присягу при получении гражданства РФ.

В документе уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ – если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.

При этом решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.

#присяга #закон #Госдума
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

9 декабря 2025
«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

9 декабря 2025