Госдума приняла закон о снижении до 14 лет возраста присяги гражданина

Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет, передает РИА Новости.

Законом предусматривается снижение до 14 лет возраста, с которого необходимо приносить присягу при получении гражданства РФ.

В документе уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ – если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.

При этом решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.