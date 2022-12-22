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Ру Тат
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Транспорт
22 декабря 2022  11:26

Госдума приняла закон о работе такси – водителям запретят работать без трудовых договоров

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Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, комплексно регулирующий работу такси. Он устанавливает требования к водителю, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля,а также запрещает водителям работать без заключения трудовых договоров, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Законом вводятся ограничения при допуске к управлению легковыми такси. Так, водитель не сможет управлять такси, если он имеет более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Стать водителем такси можно только после истечения года со дня восстановления прав после их лишения.

Теперь водители должны заключать трудовые договоры с перевозчиком. Стать водителем может индивидуальный предприниматель, которому предоставлено разрешение и который водит легковушку, а также самозанятый гражданин, если у него есть разрешение и договор с агрегатором такси.

Сам автомобиль должен иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке». На крыше автомобиля предлагается установить фонарь оранжевого цвета. Однако, эти требования не будут применяться к автомобилям, которые получили разрешение на перевозку до вступления закона в силу.

В салоне такси должна быть важная информация, в том числе госномер машины, сведения о предоставлении перевозчику разрешения, информация о водителе.

Отмечается, что тарифы на перевозку, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать перевозчики. 

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