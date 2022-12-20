Госдума приняла закон о проведении дистанционных медосмотров водителей

Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о возможности проведения дистанционных медицинских осмотров водителей. Проводить такие профосмотры планируется перед рейсом, после него, а также в течение рабочего дня. Новые нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2023 года, сообщает ТАСС.

Проходить дистанционные медосмотры не смогут водители, которые перевозят группы детей или опасные грузы, а также те, кто занимается регулярной перевозкой пассажиров в междугороднем сообщении на маршрутах длиннее 300 км. Для таких водителей медосмотр будет проводиться несколько раз за смену для определения их состояния. В частности, предполагается, что они помогут выявлять воздействие на водителей опасных производственных факторов, наличие профзаболевания, отравления или признаков алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения.

Проводить осмотры будут с профзаболевания, отравления или признаков алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения. На сегодня в России зарегистрировано не менее 15 подобных медизделий, отмечается в документе.

При всем этом водители должны не менее двух раз в год очно проходить химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.