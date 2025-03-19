Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение года

Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.

Как сообщает РИА Новости, авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Предлагается установить, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».