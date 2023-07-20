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Общество 20 июля 2023 16:01

Госдума приняла закон о привлечении школьников к общественно полезному труду

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Российские школьники теперь будут участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой. Привлекать их к нему будут с учетом возрастных и психофизических особенностей. Соответствующий закон Госдума приняла сегодня сразу во втором и третьем чтениях.

Изменения затронут закон «Об образовании в Российской Федерации» – из него исключена норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.

Помимо этого, изменения законодательства подразумевают, что вместо в ОБЖ в школах появится новый предмет – «Основы безопасности и защиты Родины», сообщается в телеграм-канале нижней палаты.

Еще одна поправка касается введения серебряных медалей для выпускников школ. «Кроме золотой медали появится серебряная, которую получат выпускники, закончившие школу с двумя оценками „хорошо“ и остальными „отлично“», — говорится в сообщении ГД.

Закон вступает в силу 1 сентября 2023 года, за исключением пункта о переименовании школьной дисциплины ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины» – он начнет действовать с учебного года с 1 сентября 2024 года.

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