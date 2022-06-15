Госдума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля с начала следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля будет взиматься пошлина в размере 1 тыс. рублей. Сейчас такое разрешение можно получить бесплатно. Также с 800 до 1 500 рублей повышается сумма госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.

Кроме того, в случае необходимости разрешение на перевоз опасных грузов на транспортном средстве нужно будет оплатить пошлину размером 1 500 рублей, а за продление срока его действия — 1 000 рублей. Соответствующие изменения внесут в статью 333.33 Налогового кодекса РФ.