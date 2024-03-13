Госдума приняла закон о посуточной аренде, защищающий права соседей

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о краткосрочной аренде жилья, предусматривающий защиту прав и законных интересов соседей арендодателя. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

Член Комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов ранее рассказал в своем Telegram-канале, что статус посуточной аренды остается неустановленным с 2019 года. Тогда Конституционный суд РФ, рассматривая жалобу жителя Пскова, которому суды нижестоящих инстанций запретили оказывать «гостиничные услуги», решил, что краткосрочная аренда не запрещена, но требует законодательного регулирования.

Новелла разрешает посуточную аренду при условии, если дом оснащен приборами учета энергоресурсов. Кроме того, если предоставление жилого помещения нарушает права соседей владельца квартиры, они будут вправе обратиться в суд.

«Соответствующей поправкой мы дополнительно защищаем интересы соседей — сдача в краткосрочную аренду будет возможна только при наличии приборов учета», — прокомментировал новацию Колунов в беседе с РИА Новости.