Госдума приняла закон о поддержке супругов погибших военнослужащих

Сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий максимальные меры социальной поддержки всем супругам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, передает РИА Новости. Поправки внесут в закон «О ветеранах».

Уточняется, что данная мера «позволит повысить уровень социальной защищенности супруги погибшего ветерана боевых действий, не вступившей в повторный брак». Они смогут получать ежемесячные денежные выплаты.

Сейчас в случае, если супруги погибших военнослужащих проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, например, с родителями, закон не позволяет предоставить им те же меры поддержки, что и вдовам, проживающим одиноко или только с детьми.

Поправки на рассмотрение депутатов внесли парламентарии, включая спикера Совфеда Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и лидеров всех думских фракций.