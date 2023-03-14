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Политика 14 марта 2023 13:45

Госдума приняла закон о наказании за фейки против участников СВО

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Участники спецоперации будут защищены от фейков, объявил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента приняла в третьем чтении законопроект о наказании за ложь и провокации в отношении участников СВО. «Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы», — заявил он в своем телеграм-канале.

Помимо уголовной ответственности, на нарушителей будут накладываться штрафы до 5 млн рублей.

#Вячеслав Володин #фейки #спецоперация
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