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Госдума приняла закон о наказании за фейки против участников СВО
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Участники спецоперации будут защищены от фейков, объявил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Нижняя палата парламента приняла в третьем чтении законопроект о наказании за ложь и провокации в отношении участников СВО. «Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы», — заявил он в своем телеграм-канале.
Помимо уголовной ответственности, на нарушителей будут накладываться штрафы до 5 млн рублей.
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