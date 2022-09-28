Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян

Мобилизованные россияне, участники СВО и их семьи получат кредитные каникулы по ипотечным и потребительским кредитам. Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Во втором чтении действие закона было распространено не только на военнослужащих Минобороны, но и на представителей Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следкома, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Кредитные каникулы предоставляются на займы, которые были получены до мобилизации, подписания контракта и участия в СВО. Также воспользоваться этим правом могут члены их семей, заключившие договор до такой даты.

Приостановка будет предоставляться на срок мобилизации, контракта и участия в спецоперации и 30 дней после этого. Чтобы получить отсрочку, нужно обратиться к кредитору в течение срока действия кредита, однако не позднее 31 декабря 2023 года. Льготный период предоставляется в том случае, если военнослужащий находится в госпитале, больнице либо другом медучреждении из-за раны, травмы контузии либо заболевания.

Если лицо, взявшее кредит или заем, погибло в ходе спецоперации либо от полученных ранений или получило первую группу инвалидности, обязательства по ним будут прекращены. Это же относится к кредитам, взятым членами их семей.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.