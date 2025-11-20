Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

Фото: duma.gov.ru

Государственная дума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ закрепляет основные параметры финансовой политики страны на ближайшие три года, сформированные исходя из прогнозируемого объема ВВП: 235,067 трлн рублей в 2026 году, 255,498 трлн – в 2027-м и 276,346 трлн – в 2028-м. Годовой уровень инфляции в этот период ожидается не выше 4%.

Основными приоритетами бюджета названы выполнение социальных обязательств государства, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей развития, определенных Президентом России.

Доходы федерального бюджета в 2026 году установлены на уровне 40,283 трлн рублей (17,1% ВВП), в 2027 году – 42,91 трлн (16,8% ВВП), в 2028 году – 45,869 трлн (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 трлн рублей в 2026-м, 46,096 трлн – в 2027-м и 49,383 трлн – в 2028-м.

Таким образом, весь трехлетний бюджетный цикл сформирован с дефицитом: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% – в 2027-м и 1,3% – в 2028-м. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.

Предельный размер внутреннего госдолга на начало 2027 года определен в 37,44 трлн рублей, на начало 2028-го – 42,18 трлн, на начало 2029-го – 47,41 трлн рублей. Внешний долг установлен в пределах от 66,8 млрд долларов на начало 2027 года до 62,3 млрд – на начало 2029-го.

«Общий объем трансфертов регионам в 2026 году превысит 3,5 триллиона рублей. В ходе обсуждения бюджета депутатам Государственной Думы удалось существенно увеличить эту сумму», – отметил в своем Телеграм-канале депутат Государственной Думы России от Татарстана Айрат Фаррахов.

Объем Фонда национального благосостояния к концу 2026 года прогнозируется на уровне 13,66 трлн рублей, в 2027 году – 13,837 трлн, в 2028-м – 14,317 трлн. В следующем году планируется направить 38,5 млрд рублей из средств ФНБ на покрытие дефицита бюджета.

«Важно отметить, что принятие бюджета является лишь начальным этапом реализации поставленных задач. Каждый рубль бюджета будет подвергнут строгому парламентскому контролю, и в этом процессе ключевую роль сыграют наши избиратели», – добавил Фаррахов.