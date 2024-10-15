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Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Государственная Дума единогласно приняла закон, направленный на борьбу с фиктивными браками мигрантов, установление отцовства и материнства для легализации собственного статуса в стране. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления», — объяснил он в своем телеграм-канале.
Кроме того, если такой брак будет признан фиктивным либо расторгнут, ранее полученное разрешение будет аннулировано. Такие же меры будут принимать в том случае, если иностранца лишат родительских прав или отменят процедуру усыновления.
По словам Володина, Госдума рассматривает еще шесть законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.
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