Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Государственная Дума единогласно приняла закон, направленный на борьбу с фиктивными браками мигрантов, установление отцовства и материнства для легализации собственного статуса в стране. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления», — объяснил он в своем телеграм-канале.

Кроме того, если такой брак будет признан фиктивным либо расторгнут, ранее полученное разрешение будет аннулировано. Такие же меры будут принимать в том случае, если иностранца лишат родительских прав или отменят процедуру усыновления.

По словам Володина, Госдума рассматривает еще шесть законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.