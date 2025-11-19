news_header_top
Общество 19 ноября 2025 14:02

Госдума приняла закон о бесплатном получении рабочей профессии не сдавшими ГИА

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, по которому девятиклассники, не сдавшие ГИА, смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива была внесена в июле группой депутатов от разных фракций. Среди авторов – вице-спикеры Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также председатель комитета по просвещению Ирина Белых (все – «Единая Россия»).

Документ предусматривает изменения в закон «Об образовании». Согласно поправкам, ученики, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, смогут бесплатно освоить профессиональные программы подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих.

Конкретный перечень специальностей будут определять региональные власти.

Авторы законопроекта объясняли, что девятиклассники, не сдавшие экзамены, часто теряют почти год до пересдачи, хотя это время можно использовать для получения квалификации. В связи с этим они предложили предоставить возможность пройти профессиональное обучение, затем сдать квалификационный экзамен и позже – государственную итоговую аттестацию.

По итогам этих этапов учащиеся смогут получить и аттестат об основном общем образовании, и документ о квалификации – свидетельство о профессии рабочего или должности служащего.

