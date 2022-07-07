Госдума приняла закон о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

Государственная Дума на последнем заседании весенней сессии в заключительном, третьем чтении приняла закон о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Об этом сообщает ТАСС.

После вступления документа в силу один из родителей, член семьи или законный представитель сможет бесплатно находиться вместе с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, причем независимо от возраста ребенка, на протяжении всего периода лечения.

Плата не взимается за совместное пребывания в стационаре родителей и детей-инвалидов, которые имеют ограничения основных категорий жизнедеятельности второй или третьей степени выраженности. Родители таких детей смогут находиться с ними в стационаре, а также безвозмездно получить спальное место и питание.

Соответствующие изменения вносятся в закон об основах охраны здоровья граждан. На данный момент бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей в возрасте до четырех лет, отмечает РИА Новости.