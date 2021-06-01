Госдума приняла закон о бесплатной газификации

Во вторник депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Закон «О газоснабжении в Российской Федерации». Документ делает бесплатным подведение газопровода к границам участков.

«Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен, и люди не должны за это платить», — подчеркнул руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Он отметил, что нередко граждане вынуждены брать отдельный кредит, чтобы подвести газ к только построенному дому.

Вносимые в закон поправки решают вопрос об источниках финансирования газификации. Теперь на «последнюю милю» можно направлять инвестиционную надбавку ГРО. Единый оператор или региональный оператор получили право на льготные кредиты и займы. При этом не должны расти тарифы, по крайней мере быстрее инфляции.

Президент РФ Владимир Путин в начале мая поручил бесплатно провести газ к домохозяйствам.

