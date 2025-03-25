Госдума приняла закон для защиты россиян от кибермошенничества

Госдума приняла законопроект, направленный на защиту россиян от телефонного и интернет-мошенничества.

Нововведение предусматривает создание базы голосов мошенников на основе госинформсистемы «Антифрод», обязательную маркировку звонков на телефонных экранах, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет госорганам и банкам связываться с людьми через иностранные мессенджеры.

Кроме того, устанавливается возможность для пользователей услуг связи вводить запрет на оформление сим-карты без личного присутствия.

Теперь банки должны распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы. Кроме того, россияне смогут назначать доверенных лиц, к которым банк будет обращаться за подтверждением всех операций.

Вводится также ограничение для снятия наличных в размере 100 тыс. рублей в месяц со счетов, которые ранее были скомпрометированы в мошеннических схемах и попали в черные списки ЦБ РФ.