Госдума приняла в первом чтении законопроект об уведомлениях по кредитам через Госуслуги

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании кредитного договора через Госуслуги. Об этом сообщает «ТАСС».

Согласно документу, кредитные и микрофинансовые организации должны будут направлять заемщику уведомление о подписании индивидуальных условий договора потребительского кредита или займа. Если действует так называемый «период охлаждения», гражданина также необходимо информировать о праве отказаться от кредита в установленный срок и указывать контактные данные кредитора.

Для реализации механизма банки и микрофинансовые организации будут передавать сведения о заключении договора в бюро кредитных историй. Квалифицированное бюро, в свою очередь, обязано направить уведомление гражданину через Госуслуги, если у него есть подтвержденная учетная запись.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагаемые изменения связаны с необходимостью оперативно информировать заемщика о факте подписания индивидуальных условий договора потребительского кредита или займа, а также о контактных данных кредитора, по которым можно отказаться от получения кредита.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил, что законопроект дополняет ранее принятые меры по противодействию кредитному мошенничеству, включая механизм «периода охлаждения». По его словам, нововведение должно усилить защиту граждан, в том числе пожилых людей, от навязывания невыгодных кредитов.

Депутат сообщил, что речь идет о внедрении механизма информирования заемщика при заключении договора потребительского кредита. После принятия закона банки и микрофинансовые организации будут обязаны при подписании заемщиком индивидуальных условий договора направлять ему через портал государственных и муниципальных услуг уведомление о подписании документа.

По словам Игошина, нововведение позволит избежать ситуаций, когда человека, особенно пожилого, уговаривают оформить потребительский кредит, например на покупку бытовой техники, и он в спешке или под давлением подписывает невыгодные условия.

Депутат подчеркнул, что это станет еще одним шагом к созданию системы защиты граждан от различных видов мошенничества, и добавил, что Госдума продолжит работу в этом направлении.