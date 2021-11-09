Володин: «Почему две республики — Татарстан и Башкортостан — достигли разных успехов?»

Законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ сегодня приняли депутаты Госдумы в первом чтении. О том какие претензии были к законопроекту и почему за него не проголосовали даже некоторые «единороссы», - в обзоре ИА «Татар-информ».

Законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ сегодня приняли депутаты Госдумы в первом чтении

Фото: duma.gov.ru

«Действующий закон — это настоящее „лоскутное одеяло“»

Спорный законопроект представил парламенту один из авторов инициативы – депутат Павел Крашенинников. По его словам, новый закон необходим для внесения ясности в работу региональных органов власти, губернаторов, местных парламентов, а также их взаимодействия с центральной властью в Москве.

«Мы сделали многое, чтобы менять действующее законодательство в соответствии с обновленной Конституцией РФ. Источником представленного закона, наряду с Конституцией РФ, являются [ряд действующих федеральных и федеральных конституционных законов]. Действующий закон [о региональной власти] — это настоящее „лоскутное одеяло“, он изменялся 187 раз», — обратился к коллегам Павел Крашенинников.

Он уточнил, что проект закона состоит из 11 глав и 65 статей. В этих статьях выстраивается обновленная модель публичной власти на территориях субъектов страны. В частности, документ предполагает фиксацию единого и обязательного законодательного органа в каждом регионе, регулирует работу региональных правительств и руководителей субъекта.

Спортный законопроект представил парламенту один из авторов инициативы – депутат Павел Крашенинников Фото: duma.gov.ru

«Высшее должностное лицо - глава региона. Он может быть как губернатором, так и мэром. <…> В целях унификации, в его наименовании обязательно должно быть слово «глава» с дальнейшим указанием субъекта федерации. Но с учетом исторических, национальных и иных традиций, это может быть и «губернатор» или какое-то дополнительное наименование. Такое наименование не может содержать словосочетаний, составляющих должность главы государства, на это я обращаю внимание. Такая норма есть и в действующем законе – она перенесена в наш законопроект», - пояснил Крашенинников.

«Этот закон существенно влияет на государственное строительство»

По окончании доклада к законопроекту начали поступать вопросы от присутствующих депутатов. В частности, парламентарии интересовались тем, насколько новый закон будет сочетаться с принципами федеративного устройства страны. По словам Крашенинникова, Россия является «более конституционной федерацией, чем договорной» - а значит, федеральная регулировка жизни регионов не противоречит основам государства.

В дискуссию также вмешался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что полномочия регионов и их взаимоотношения с федеральным центром должны идти в фарватере общего тренда на укрепление российской государственности.

«Этот закон существенно влияет на наше государственное строительство. Коллеги, вдумайтесь, мы с вами, принимая этот закон, делаем сильным государство или ослабляем его? Вот где лежит основной смысл», - обратился к парламентариям Володин.

Вячеслав Володин: «Этот закон существенно влияет на наше государственное строительство» Фото: duma.gov.ru

Он также затронул тему развития регионов, приведя примеры Татарстана и Башкортостана.

«Почему при одинаковых возможностях в девяностые годы Белгородская и Курская области так сильно отличаются? Почему две республики — Татарстан и Башкортостан — достигли разных успехов? Башкортостан экономически был сильнее и возможностей у него было больше. А п Если вы начнете искать ответы, вы поймете, почему нам необходимо принимать закон, который сегодня закладывает основы публичной власти в регионах», - подчеркнул спикер Госдумы.

В завершение обсуждения Вячеслав Володин напомнил, что еще остается время до второго чтения законопроекта.

«Мы можем многое поправить, внести изменения. Но совершенно очевидно, что закон крайне необходим», - резюмировал Володин.

«Все это — элементы унитарного государства»

Свои оценки законопроекту дали думские фракции. Например, депутат КПРФ от Татарстана Артем Прокофьев во время сессии вопросов-ответов отметил нелогичность в предлагаемом варианте индикативы.

«В соответствии с Конституцией РФ регионы самостоятельно устанавливают систему региональной власти. За федеральной властью — установление только общих принципов. Но ваш законопроект детально регулирует устройство региональной власти. Унификация наименований, сроков полномочий, детальная регламентация процедурных вопросов. Все это — элементы унитарного государства. Где же самостоятельность субъектов в соответствии с 77-й статьей Конституции?», - подчеркнул парламентарий.

«Теперь наименование „президент“ [для руководителя региона] запрещено, потому что так на федеральном уровне, а „кабинет министров“ нельзя потому что, наоборот, должно быть правительство, как на федеральном уровне. Где логика?», - отметил депутат от Татарстана.

С Артемом Прокофьевым согласился депутат от КПРФ Юрий Синельщиков, который прямо завил – фракция не поддержит документ в его текущем виде Фото: duma.gov.ru

С коллегой по партии согласился депутат от КПРФ Юрий Синельщиков, который прямо завил – фракция не поддержит документ в его текущем виде. Негативные оценки законопроекту озвучила представитель партии «Новые Люди» Сардана Авксентьева. Она сравнила его со слоем асфальта, под которым будет погребено исторически сложившееся разнообразие народов страны.

«Идея понятна - контролировать все денежные потоки, но принципы федерализма явно нарушаются»

Представители «Справедливой России – За правду» отметили необработанность многих аспектов инициативы. Сергей Миронов во время пресс-подхода пояснил позицию фракции. По его словам, законопроект в его текущей редакции умаляет значение региональных парламентов, расширяя полномочия исполнительной власти.

«Этот дисбаланс нужно исправить. Также авторам закона стоит прислушаться к позиции Татарстана», - подчеркнул Сергей Миронов.

Он добавил, что в целом считает законопроект Крашенинникова-Клишаса важным и необходимым.

Сергей Миронов: «законопроект в его текущей редакции умаляет значение региональных парламентов, расширяя полномочия исполнительной власти» Фото: duma.gov.ru

«Но такое ощущение, что авторы очень торопились, и в законе есть вещи, которых не должно быть в окончательной редакции. Идея понятна - контролировать все денежные потоки. Но с нашей точки зрения, принципы федерализма здесь явно нарушаются», - отметил Миронов на пресс-подходе в Госдуме РФ.

Глава фракции также обратил внимание, что законопроект должен учитывать мнение регионов, в том числе депутатов Татарстана, которые выразили несогласие по целому ряду позиций.

«Например, Татарстан возражает против того, чтобы республика была лишена права называть должность главы региона словом “президент”. Я думаю, это излишнее ограничение. Считаю, что можно и допустить некоторые различия в наименовании высших должностных лиц субъектов», - подчеркнул Миронов.

Руководитель думской фракции отметил, что справедливороссы сегодня голосовали против принятия законопроекта, но могут его поддержать, если противоречия будут устранены.

За принятие законопроекта в его нынешнем в итоге проголосовали 317 депутатов, против высказались 66 парламентариев, еще 12 народных избранников воздержались. Любопытно, что среди противников закона оказались не только представители оппозиционных партий, но и некоторые члены «Единой России».