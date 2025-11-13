news_header_top
Общество 13 ноября 2025 09:03

Госдума приняла в первом чтении закон об ограничении штрафов за езду без ОСАГО

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому штрафовать за вождение без полиса ОСАГО можно только один раз в сутки, независимо от количества зафиксированных нарушений. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время водители могут неоднократно получать административные взыскания за езду без ОСАГО. На сегодняшний день штраф за первую поездку без полиса составляет 800 рублей, а при повторе – от 3 до 5 тысяч рублей.

Предполагается, что в случае принятия новой нормы, она вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

#осаго #гаи #Госдума
