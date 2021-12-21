Госдума приняла в первом чтении закон о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов

Сегодня на пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы за изнасилование несовершеннолетних для ранее судимых педофилов.

Этот законопроект был внесен в Госдуму в сентябре. Он также предусматривает пожизненное заключение за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних для педофилов-рецидивистов.

Отмечается, что предварительное следствие по этим преступлениям будет отнесено к компетенции следователей СК. Об этом сообщают РИА Новости.

«Представляется, что расширение потенциала действующих санкций, исходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, позволит более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы, а также усовершенствует существующие средства уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних», – говорится в документе.