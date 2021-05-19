Госдума приняла в окончательном чтении социальные поправки по итогам послания Президента

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки, подготовленные партией «Единая Россия» для реализации социальных положений послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Среди одобренных новшеств — оплата больничного листа по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Норма заработает с 1 сентября 2021 года, сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Кроме того, с 1 июля текущего года женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. В среднем по стране пособие составит 6 350 рублей. На него смогут претендовать те, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе.

Учитывая предыдущую практику, поддержку получат примерно 630 тыс. женщин, рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Помимо этого, с 1 июля начнут выплачивать пособия на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом необходимо, чтобы среднедушевой доход такой семьи не превышал прожиточный минимум в регионе. Средний размер пособия по стране составит 5 360 рублей. По предварительным подсчетам, поддержку получат примерно 360 тыс. детей.

В общей сложности выплаты получат более 2 млн российских семей и беременных женщин.