Госдума приняла в I чтении проект о необязательности ОСАГО при смене владельца авто

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Законопроект, предлагающий исключение полиса ОСАГО из списка документов, необходимых для регистрации транспортного средства, прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем, что ОСАГО обязано быть, если ты выезжаешь на дороги общего пользования, но во время регистрации не обязано», – сказал на пленарном заседании во вторник автор инициативы, глава Комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев.

Он добавил, что по ОСАГО должен появиться единый реестр электронного полиса. В пояснительных материалах к законопроекту авторы инициативы обращали внимание на то, что покупка автомобиля не налагает на владельца транспортного средства обязанность использовать авто и участвовать в дорожном движении.