Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госдума приняла в I чтении проект о необязательности ОСАГО при смене владельца авто
Законопроект, предлагающий исключение полиса ОСАГО из списка документов, необходимых для регистрации транспортного средства, прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы считаем, что ОСАГО обязано быть, если ты выезжаешь на дороги общего пользования, но во время регистрации не обязано», – сказал на пленарном заседании во вторник автор инициативы, глава Комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев.
Он добавил, что по ОСАГО должен появиться единый реестр электронного полиса. В пояснительных материалах к законопроекту авторы инициативы обращали внимание на то, что покупка автомобиля не налагает на владельца транспортного средства обязанность использовать авто и участвовать в дорожном движении.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»