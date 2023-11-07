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Руc Тат
Общество 7 ноября 2023 20:18

Госдума приняла в I чтении проект о необязательности ОСАГО при смене владельца авто

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Госдума приняла в I чтении проект о необязательности ОСАГО при смене владельца авто
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Законопроект, предлагающий исключение полиса ОСАГО из списка документов, необходимых для регистрации транспортного средства, прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем, что ОСАГО обязано быть, если ты выезжаешь на дороги общего пользования, но во время регистрации не обязано», – сказал на пленарном заседании во вторник автор инициативы, глава Комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев.

Он добавил, что по ОСАГО должен появиться единый реестр электронного полиса. В пояснительных материалах к законопроекту авторы инициативы обращали внимание на то, что покупка автомобиля не налагает на владельца транспортного средства обязанность использовать авто и участвовать в дорожном движении.

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