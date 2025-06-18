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Общество 18 июня 2025 20:09

Госдума приняла 131 закон в поддержку участников СВО и их семей

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Вячеслав Володин на пленарном заседании отметил, что Госдума приняла 131 законодательную инициативу, направленную на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Эти документы рассматриваются в приоритетном порядке, с особым вниманием к каждому из поступающих запросов. Об этом сообщил депутат Госдумы Айдар Метшин в своем Телеграм-канале.

Метшин заявил, что значительная часть законопроектов формируется на основе предложений, которые депутаты получают в ходе встреч с бойцами и их близкими в регионах.

В частности, сегодня во втором чтении был принят законопроект, расширяющий гарантии добровольцам, проходящим службу в зоне СВО. Согласно изменениям, командирам воинских частей будет предоставлено право удостоверять доверенности и завещания добровольцев.

«Таким образом, мы постоянно совершенствуем законодательство в этой сфере. Считаю, что в ближайшее время мы должны уделить внимание и темам, связанным с возвращением бойцов к мирной жизни. Мы видим, что переговорный процесс продолжается, важно сегодня подготовить максимальную базу для встречи наших ребят дома», – добавил Айдар Метшин.

#законопроекты #Вячеслав Володин #Айдар Метшин #СВО
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