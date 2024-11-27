Госдума предварительно поддержала переименование Ростова в Ростов Великий

Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект о переименовании города Ростов Ростовского района Ярославской области в Ростов Великий. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее инициативу поддержало Правительство России. В официальном отзыве кабинета сказано, что дополнение названия города словом «Великий» позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование. К тому же оно будет согласовываться со статусом населенного пункта как значимого историко-культурного центра.

Ростов является одним из древнейших российских городов. В «Повести временных лет» он впервые упоминается под 862 годом как один из городов, подвластных князю Рюрику. Связывают с ним и название Артания, которое использовали арабские географы X века в отношении одного из трех центров Руси (существуют, впрочем, и другие гипотезы).

С конца VII века на месте будущего Ростова существовало поселение мери. Постоянная городская застройка территории археологически прослеживается с 980-х годов. До этого момента, по мнению многих исследователей, Ростовом могло называться соседнее Сарское городище.

С X века Ростов был одним из центров Ростово-Суздальской земли и северо-восточной Руси в целом. Назван Ростовом Великим при описании событий 1151 года в Ипатьевской летописи. С 1207 по 1474 год был центром Ростовского княжества. В 1777-м получил статус уездного города.

В 1970 году Ростов был включен в список исторических городов РСФСР. В 1995-м музей-заповедник «Ростовский кремль» оказался занесен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. На территории города насчитывается в общей сложности 326 памятников культуры, треть из которых — памятники федерального значения.