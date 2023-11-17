Госдума предложила закрепить в законе о занятости индексацию пособий по безработице

Госдума приняла во втором чтении новую версию закона «О занятости населения в РФ».

Как сообщается на сайте нижней палаты, среди одобренных ко второму чтению поправок — предложение о фиксации нынешнего размера минимального и максимального пособия по безработице, приравненного к МРОТ, а также его ежегодная индексация.

Также в новом документе предложили определить цель госполитики в сфере занятости населения и принципы правового регулирования отношений в этой сфере.

Кроме того, по результатам обсуждения, принято решение о том, что квоты будут определяться субъектами с учетом единых рекомендаций, которые должно предложить Минтруда и соцзащиты.

Помимо этого, парламентарии предложили значительно расширить возможности граждан на получение услуг госслужбы занятости, в частности закрепить преимущественное право участников СВО и членов их семей на трудоустройство, а также гарантии занятости инвалидов, граждан предпенсионного возраста и детей-сирот.