Госдума предложила увеличить сумму налогового вычета для семей с детьми

В Госдуме предложили увеличить сумму налогового вычета для семей с детьми. При этом его размер будет повышаться на 1 млн рублей за каждого ребенка, сообщает RT.

Инициатива принадлежит депутату Ивану Сухареву. Он отметил, что налоговый вычет при покупке жилья предоставляется на уровне фактических расходов и никак не зависит от того, есть ли в семье дети.

«Прошу поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера налогового вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая его размер на миллион рублей за каждого ребенка», — говорится в письме парламентария.

Сейчас имущественный вычет в России не превышает 2 млн рублей, при этом покупатель может вернуть 13% от данной суммы в виде ранее уплаченного НДФЛ.