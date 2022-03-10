Госдума предложила полностью субсидировать оплату ЖКУ для многодетных

В России многодетным семьям могут начать выплачивать субсидии в 100% от полной стоимости услуг ЖКУ. Об этом со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу сообщают «Известия».

«Субсидии на оплату ЖКУ предлагается предоставить семьям с тремя и более детьми. Эта мера также может коснуться семей, в которых есть безработные», — уточнила депутат.

Помимо этого, субсидии могут охватить и людей в возрасте от 65 лет. Для них размер выплат предполагается в размере 70% от стоимости ЖКУ.

Также депутаты предлагают отменить комиссию банков при оплате ЖКУ и ее ограничение 0,1% для УК, снизить сборы и предоставить отсрочки по уплате налогов для организаций ЖКУ.