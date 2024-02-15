Госдума подняла в 4 раза порог платежей за ЖКУ без идентификации

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий с 15 до 60 тыс. рублей предельный размер платежей физлиц за ЖКУ, не требующий идентификации.

Уточняется, что предлагаемое нововведение относится только к жилым помещениям, а коммунальные услуги включают в себя также оплату задолженностей и пеней, пишет РИА «Новости».

Изменения хотят внести в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Цель изменений - оптимизировать регуляторные нагрузки на организации, осуществляющие операции по оплате ЖКУ.

Инициаторы проекта пояснили, что на данный момент при действующем лимите платежа, не требующего идентификации, в месяц надо провести идентификацию не меньше 200 тыс. плательщиков по всей России.

Согласно данным Ассоциации региональных расчетных центров (АРЦ), уже в 2022 году доля коммунальных платежей на сумму более 15 тысяч рублей составила от 0,5% до 3,8% (зависит от региона). После очередного повышения с 1 декабря 2022 тарифов на 9% доля таких платежей продолжила расти. Однако доля платежей на сумму больше 60 тыс. рублей составила 0,01-0,04%, отметили разработчики в пояснительной записке.