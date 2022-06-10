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Общество
10 июня 2022  10:45

Госдума подготовила законопроект о запрете уличной рекламы на иностранных языках

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В Госдуме обсуждается запрет на размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал он.

Он также организовал анонимный опрос среди подписчиков. На данный момент более 70% респондентов поддержали инициативу оформлять уличную рекламу только на русском и других государственных языках в республиках.

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