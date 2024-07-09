Госдума поддержит расширение списка нарушений для выдворения мигрантов

В России планируют включить в список правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из страны, еще 20 статьей КоАП. Законопроект, подготовленный МВД РФ, поддержит Государственная Дума, заявил ее председатель Вячеслав Володин.

Он уточнил, что изменения в законодательство будут рассмотрены в кратчайшие сроки, так как этот вопрос крайне важен для усовершенствования миграционного законодательства.

«Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», — объяснил председатель Государственной Думы.

Он уточнил, что нарушения, которыми планируют пополнить список, касаются общественного порядка и безопасности. К примеру, это предоставление ложных данных при осуществлении миграционного учета, мелкое хулиганство, демонстрация нацистской символики и другие.