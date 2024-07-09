Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госдума поддержит расширение списка нарушений для выдворения мигрантов
В России планируют включить в список правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из страны, еще 20 статьей КоАП. Законопроект, подготовленный МВД РФ, поддержит Государственная Дума, заявил ее председатель Вячеслав Володин.
Он уточнил, что изменения в законодательство будут рассмотрены в кратчайшие сроки, так как этот вопрос крайне важен для усовершенствования миграционного законодательства.
«Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», — объяснил председатель Государственной Думы.
Он уточнил, что нарушения, которыми планируют пополнить список, касаются общественного порядка и безопасности. К примеру, это предоставление ложных данных при осуществлении миграционного учета, мелкое хулиганство, демонстрация нацистской символики и другие.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»