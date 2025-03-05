Госдума поддержала законопроект об исполнении решения о призыве на службу

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал депутатам принять законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу.

Как сообщает ТАСС, речь идет об инициативе, которую внесла на рассмотрение палаты парламента группа депутатов по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Предлагается уточнить, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнено в следующие периоды призыва в течение одного года.