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СВО 5 марта 2025 17:20

Госдума поддержала законопроект об исполнении решения о призыве на службу

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Комитет Госдумы по обороне рекомендовал депутатам принять законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу.

Как сообщает ТАСС, речь идет об инициативе, которую внесла на рассмотрение палаты парламента группа депутатов по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Предлагается уточнить, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнено в следующие периоды призыва в течение одного года.

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