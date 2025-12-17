news_header_top
Общество 17 декабря 2025 10:00

Госдума планирует разрешить подтверждение возраста через МАХ при покупке товаров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Комитет Государственной Думы по информационной политике поддержал точечные коррективы в законодательство, которые предлагают при покупке продукции, имеющей ограничения по возрасту, подтверждать его с помощью национального мессенджера МАХ. Об этом сообщает ТАСС.

«С помощью многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер Max – прим. Т-и) можно будет подтвердить возраст при покупке табачной и алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, при посещении зрелищных мероприятий, при покупке информационной продукции», – рассказал председатель комитета Сергей Боярский.

Напомним, что с целью предотвращения случаев мошенничества ранее в национальный мессенджер перешли домовые чаты и чаты с ресурсоснабжающими компаниями. Владельцами этих групп станут региональные стройнадзоры, а в сами чаты будут встроены инструменты противодействия мошенникам и средства защиты данных.

