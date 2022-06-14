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Политика
14 июня 2022  17:59

Госдума поддержала закон о лишении свободы до 20 лет за военные действия против РФ

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Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до 20 лет за участие в военных действиях против России. Также предлагается ввести наказание до семи лет тюремного заключения со штрафом до 2,5 млн рублей за публичные призывы к действиям против безопасности страны, сообщает РИА Новости.

«Мы наблюдаем также возросшую активность всех сортов зарубежных неправительственных организаций, которые ведут подрывную работу против нашей страны. Все эти вызовы не могут оставаться без ответа, и в том числе законодательного», — поделился своим видением ситуации, которая, на его взгляд, способствует принятию такого закона, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Василий Пискарев.

Документ также предполагает, помимо лишения свободы, введение штрафов до 500 тыс. рублей за участие в военных действиях против интересов России за рубежом. Изменения предлагают внести в Уголовный кодекс РФ в виде новой статьи 280.4 — «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

 

#госдума рф
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