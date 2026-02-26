Госдума поддержала льготную аренду помещений для книжных магазинов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает учреждениям культуры право сдавать свои помещения в льготную аренду книжным магазинам и организаторам культурно-просветительских мероприятий. Об этом сообщает «ТАСС».

Документ внесла в парламент группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по культуре Ольгой Казаковой в декабре прошлого года. Поправки предлагается внести в закон «Основы законодательства РФ о культуре».

Они предусматривают, что организации культуры смогут сдавать государственное и муниципальное имущество по сниженной арендной ставке для продажи книг, газет и журналов, а также для проведения культурно-просветительских мероприятий. При этом передача помещений возможна только с согласия собственника.

Законопроект устанавливает ряд ограничений для арендаторов. Им запрещается выкупать помещения, передавать их в субаренду, уступать права третьим лицам, предоставлять площади в безвозмездное пользование и использовать их не по целевому назначению.

Размер льготной ставки и порядок заключения договоров для федерального имущества будет определять правительство России. В отношении собственности регионов и муниципалитетов такие решения примут соответствующие органы власти субъектов РФ и местного самоуправления.

Авторы инициативы считают, что ее реализация поможет решать задачи государственной культурной политики, в том числе связанные с сохранением традиционных российских духовно-нравственных ценностей.