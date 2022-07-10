Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля

В Госдуме в понедельник, 11 июля, обсудят возможность проведения внеочередного заседания 15 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале Нижней палаты российского парламента.

Инициатором в источнике указан спикер Вячеслав Володин.

Кроме того, в качестве причины упоминаются накопившиеся неотложные вопросы и правительственные инициативы.

По словам председателя комитета по регламенту Вячеслава Тимченко, Верхняя палата внеочередные заседания хоть и не планирует, но готова в случае необходимости провести таковые в любом формате.