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Политика
10 июля 2022  23:19

Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля

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В Госдуме в понедельник, 11 июля, обсудят возможность проведения внеочередного заседания 15 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале Нижней палаты российского парламента.

Инициатором в источнике указан спикер Вячеслав Володин.

Кроме того, в качестве причины упоминаются накопившиеся неотложные вопросы и правительственные инициативы.

По словам председателя комитета по регламенту Вячеслава Тимченко, Верхняя палата внеочередные заседания хоть и не планирует, но готова в случае необходимости провести таковые в любом формате.

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