Госдума планирует принять запреты на треш-стримы и продажу энергетиков детям

Сегодня в Государственной Думе будут обсуждаться законопроекты о запретах на треш-стримы и на продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, в планах депутатов — отнести такие трансляции к запрещенной к распространению информации. В соцсетях будет вестись обязательный мониторинг и удаление такого контента. На организаторов и участников начнут накладывать штрафы в размере до 1 млн рублей. Также изъятию подлежит оборудование для съемок.

«Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса», — подчеркнул Володин.

Второй законопроект касается продажи энергетических напитков детям.

По последним данным, такие напитки употребляет каждый второй россиянин в возрасте до 18 лет. В то же время энергетики наносят серьезный ущерб здоровью человека, повышая риск развития диабета, гипертонии и ряда других заболеваний.

Проект предусматривает введение запрета на розничную продажу такой продукции. Также дополнительные полномочия будут предоставлены регионам — они смогут дополнительно ограничивать места и время продажи энергетиков.

По словам председателя Госдумы, сегодня эти законы могут быть приняты.