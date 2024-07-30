Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госдума планирует принять запреты на треш-стримы и продажу энергетиков детям
Сегодня в Государственной Думе будут обсуждаться законопроекты о запретах на треш-стримы и на продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.
По его словам, в планах депутатов — отнести такие трансляции к запрещенной к распространению информации. В соцсетях будет вестись обязательный мониторинг и удаление такого контента. На организаторов и участников начнут накладывать штрафы в размере до 1 млн рублей. Также изъятию подлежит оборудование для съемок.
«Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса», — подчеркнул Володин.
Второй законопроект касается продажи энергетических напитков детям.
По последним данным, такие напитки употребляет каждый второй россиянин в возрасте до 18 лет. В то же время энергетики наносят серьезный ущерб здоровью человека, повышая риск развития диабета, гипертонии и ряда других заболеваний.
Проект предусматривает введение запрета на розничную продажу такой продукции. Также дополнительные полномочия будут предоставлены регионам — они смогут дополнительно ограничивать места и время продажи энергетиков.
По словам председателя Госдумы, сегодня эти законы могут быть приняты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»