Госдума планирует ограничить применение дорожных камер в России

Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, который ограничит использование дорожных камер, определив места и случаи их применения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Места установки таких объектов будут определяться в ходе аудита безопасности движения, также их установят на аварийно опасных участках, на перекрестках, в местах ведения ремонтных работ, зонах стоянки, пешеходных переходах.

Документ установит и правила использования передвижных камер. Так, их можно будет ставить только на строго ограниченный срок и в конкретной точке.

В Госдуме планируют, что закон вступит в силу 1 марта следующего года. Затем специалисты проверят все камеры на соответствие новым правилам. Если оборудование не подойдет под них, его отключат.

Напомним, что в 2019 году Президент России Владимир Путин поручил разработать единые правила по установке дорожных камер и отмене некоторых штрафов для таких объектов. Новый закон расширит количество случаев, когда водитель сможет обратиться с жалобой на незаконный дорожный контроль в прокуратуру и полицию.