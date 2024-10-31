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Госдума передала Генпрокуратуре материалы о дискредитации саммита БРИКС иноагентами
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России передала в Генеральную прокуратуру материалы о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС в Казани. Информация появилась в телеграм-канале Комиссии.
Как указано в сообщении, зарубежная компания «ТВ Дождь»* несколько месяцев пыталась анонимно установить контакт с жителями российских регионов с целью получения «сведений военного характера, а также сбора информации для создания фейков о саммите БРИКС».
В действиях представителей телеканала усмотрели признаки состава преступления по статье «Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности». В связи с этим Комиссия Госдумы просит возбудить уголовное дело.
«За участие в деятельности нежелательной организации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, а за организацию ее деятельности может последовать наказание вплоть до 6 лет лишения свободы», — напомнили в Комиссии.
*Организация включена в реестр иноагентов, деятельность признана нежелательной на территории РФ.
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