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Ру Тат
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Культура
15 декабря 2022  15:26

Госдума отменила возрастную маркировку для книг и произведений искусства в России

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В России отменена промежуточная маркировка книг и произведений искусства. Таким образом, на них останется лишь пометка 18+, если они подходят по эту категорию, сообщает RT.

Изменения касаются афиш, объявлений, билетов на мероприятий, приглашений, книг и другой продукции. Кроме того, пометки «0+», «16+» исчезнут с экранов перед началом фильмов.

В законопроекте предлагалось заменить маркировки такими формулировками, как «для семейного чтения / просмотра / посещения», «для детей младшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и другими.

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