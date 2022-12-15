Госдума отменила возрастную маркировку для книг и произведений искусства в России

В России отменена промежуточная маркировка книг и произведений искусства. Таким образом, на них останется лишь пометка 18+, если они подходят по эту категорию, сообщает RT.

Изменения касаются афиш, объявлений, билетов на мероприятий, приглашений, книг и другой продукции. Кроме того, пометки «0+», «16+» исчезнут с экранов перед началом фильмов.

В законопроекте предлагалось заменить маркировки такими формулировками, как «для семейного чтения / просмотра / посещения», «для детей младшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и другими.