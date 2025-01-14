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Госдума откроет весеннюю сессию с вопроса продления программы маткапитала
На первом пленарном заседании весенней сессии Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Откроют мероприятие выступления председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина и лидеров думских фракций, сообщает ТАСС.
Законопроект будет рассматриваться в первом чтении — работа проводится в приоритетном порядке по поручению Президента России Владимира Путина. Планируется, что благодаря изменениям право на материнский капитал в течение 2027-2030 годов получат порядка 5 млн российских семей. На реализацию программы, как ожидается, дополнительно направят 2,776 трлн рублей.
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