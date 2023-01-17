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Политика
17 января 2023  15:47

Госдума отклонила законопроект о ежегодной выплате 10 тыс. рублей родителям школьников

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Госдума отклонила зконопроект, которым предлагалось ввести ежегодные выплаты для родителей школьников перед началом учебного года. Решение было вынесено на пленарном заседании нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости. 

«Законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность. При этом ребенок должен иметь российское гражданство», — говорилось в пояснительной записке к документу.

Напомним, что в 2020 году проект не получил поддержки от российского Правительства, так как в нем не уточнялись условия для получения таких пособий.

#госдума рф #выплаты #школьники
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