Госдума одобрила законопроект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает штрафы за пьяную езду на электросамокатах. Размер штрафа может достигнуть до 30 тысяч рублей, передает «РИА Новости».

«Дополнить статьей 12.81 следующего содержания: "Статья 12.81. Управление средством индивидуальной мобильности (СИМ) в состоянии опьянения. Управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей», – говорится в документе.

Кроме того, законопроект предполагает штрафы для водителей СИМ или велосипедов за превышение скорости движения. При превышении на 5–10 км/ч могут оштрафовать от 500 до 800 рублей, на 10–15 км/ч — от 2 до 2,5 тысяч рублей, на 15–20 км/ч — от 3 до 3,5 тысяч рублей, если превышение еще больше — от 4 до 5 тысяч рублей.