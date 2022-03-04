Госдума одобрила закон о праве Правительства оперативно повышать пенсии

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Государственная Дума ФС РФ сегодня приняла законопроект о предоставлении Правительству РФ права оперативно увеличивать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации. Об этом сообщает РИА Новости.

Внесенный кабинетом документ наделяет его правом принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии выше установленного законом «О государственной социальной помощи».

Кроме того, Правительство теперь сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости единого пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Помимо этого, расширяются полномочия кабинета на 2022 год. В частности, Правительство сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда. Речь идет также о величине прожиточного минимума в целом по стране на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Это необходимо в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

Когда новелла начнет действовать, Правительство на протяжении текущего года сможет устанавливать особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи и социальной защиты (поддержки) населения, а также предоставления в их рамках социальных услуг и выплат для отдельных категорий граждан.